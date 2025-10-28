No hay acuerdo con el Grupo Salinas: Medina

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y exjefe del SAT en el sexenio pasado, aseguró que es falso que en el gobierno del expresidente López Obrador se haya llegado a un acuerdo con el Grupo Salinas para el pago de adeudos que tiene con el fisco, nunca se acordó un monto, ni la ruta de solución.

Adeudo

Esto, indicó el subsecretario, se debió a que el Grupo Salinas siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó, y siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT.

En respuesta a la carta que publicó Ricardo Salinas Pliego en la que asegura que Grupo Salinas sí quiere pagar y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”, el exjefe del SAT destacó que que los adeudos empezaron hace más de 17 años, es decir, desde hace tres sexenios, y que ninguno inició con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y que en ninguno han querido pagar.

Salinas va ahora ala Corte Interamericana

Grupo Salinas dijo que frente a la sistemática persecución en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La empresa reiteró su voluntad de pago de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales, en donde se establece que no procede el doble cobro.

Usa TV Azteca para mentir

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego hizo su riqueza a través de favores políticos al ser un “traficante de influencias”.

La funcionaria aseguró en que el empresario utiliza su televisora (TV Azteca) “para hacer política” mediante la difusión de sus posiciones “ideológicas conservadoras” y para mentir.

De acuerdo con Hernández Mora, Salinas Pliego ha puesto a sus comunicadores y empleados a ser “voceros de sus posiciones”.

Además, insistió en que usa TV Azteca y demás medios como no solo para manifestar sus posiciones políticas, sino incluso para difundir información falsa.

“Eso pasa en un país con tantas libertades y democracia como México”, expresó la titular de la Secretaría de las Mujeres. Pidió que televidentes y audiencia sepan que Ricardo Salinas Pliego “ha decidido ocupar sus medios para mentir y actuar contra el gobierno”.