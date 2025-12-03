No hay campaña que apague a la 4T: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, por más dinero que le metan, no hay campaña que pueda apagar la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa matutina, y al admitir que “todavía falta”, la mandataria federal aseguró que el pueblo de México está muy consciente y sabe que bajo su gobierno hay bienestar.

“No hay campaña, por más dinero que le metan, que apague la Cuarta Transformación.

No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante, no hay, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente y sabe que hay bienestar. ¿Qué nos falta todavía? Nos falta todavía, por eso hay que seguir con la transformación”.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que en México haya represión o se limite la libertad de expresión, como, señaló, acusan opositores.

Hay mucho entusiasmo por la celebración

La presidenta aseguró que “hay mucho entusiasmo” por la celebración que encabezará el próximo sábado 6 de diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, por los siete años de “la transformación”.

“Hay mucho entusiasmo por la movilización del sábado, mucho, mucho entusiasmo. Jóvenes de todas las edades, va a estar muy bien el sábado de siete años de celebración”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional.

Anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar

Así también, la mandataria anunció el arranque de las Farmacias del Bienestar, en las cuales beneficiarios del programa Salud Casa por Casa podrán recoger los medicamentos que les sean recetados completamente gratuitos.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que los pequeños módulos de las Farmacias del Bienestar estarán en centros de salud pública y en las Tiendas del Bienestar.

Destacó que hoy inicia este programa en el Estado de México con 500 farmacias, y se prevé que para marzo del próximo año ya haya Farmacias del Bienestar en todos las entidades del país.

Habla sobre tema de “huachicol fiscal”

En otro tema, aseguró que su gobierno no esconde nada, al señalarle que no se ha presentado información reciente sobre el “huachicol fiscal” en el que se involucró a la Secretaría de Marina.

Indicó que “se está cruzando información” y pidió a Pemex que presente datos de cómo ha ido aumentando la venta de combustible “y cuánto se estima todavía que pudiera ser el robo por entrada ilegal, por contrabando”.

“Incluso de los privados y cómo eso ha hecho, pues eso demuestra una disminución muy importante de robo de combustible”, comentó.

Víctor Manuel Álvarez Puga sigue detenido en EU

Al ser cuestionada sobre si contaba con información adicional sobre proceso de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, y que México ya solicitó formalmente su extradición.

La mandataria explicó que el Gobierno Federal fue informado de que Álvarez Puga se encuentra bajo investigación.

“Sí está siendo investigado en Estados Unidos, está detenido por la información que nos dieron, y ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso; y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que pueda indagar”, comentó.

Confirma que no asistirá a la inauguración de Mundial

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la cual se realizará en el Estadio Banorte el 11 de junio del próximo año.

Recordó que regalará a una niña de escasos recursos el boleto que le entregue la FIFA para la inauguración.

En el salón Tesorería, Sheinbaum señaló que tomó la decisión de regalar el boleto de la inauguración del Mundial porque brindará la oportunidad de que esté presente en este acto alguien que no tiene la posibilidad económica de hacerlo.

Desconoce si Trump y Carney asistirán a la inauguración

La mandataria federal señaló que todavía es temprano para saber si a la inauguración de la justa mundialista estará presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, países que también son sedes del Mundial de Futbol.

Y al insistir en una campaña en redes sociales en contra de su gobierno, la presidenta llamó a las juventudes a que “no estén pegados todo el día en el celular”.

Declaró que “hay otra vida” más allá de las pantallas de los dispositivos móviles.

“Hay que hacer el llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día, hay otra vida fuera del celular”, expresó la titular del Ejecutivo federal.