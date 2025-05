No hay censura en Ley de Telecom: Peña Merino

En medio de la discusión de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, aseguró que, no hay censura con esta iniciativa, sino al contrario ya que promueve la conectividad para las personas.

En ese sentido, Peña Merino dijo que se elimina el Artículo 109, el cual proponía mecanismos para regular y controlar las telecomunicaciones—y que fue criticado por la oposición—y aclaró que solo se buscaba ir en coordinación con la Ley del IVA.

Asimismo, el Artículo 210 se mantendrá qué señala que no se permite a TV y radio la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, excepto de promoción turística, cultural o deportiva. Ni comercializar espacios en plataformas digitales para dichos fines.

En ese sentido se eliminan el 201 y 202, los cuales indicaban que la secretaría de Gobernación autorizaba los programas, incluso extranjeros, por lo que los interesados deberían de entregar por escrito la solicitud.

“(...) para que no haya ningún espacio de duda, mencionó Presidente, no hay censura, al contrario es una ley que promueve conectividad que promueve que más personas se puedan usar datos (...) pero para que no haya ningún espacio de duda malentendido, se elimina (Artículo 109, y se queda como también ya lo habían anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobierno extranjeros”, mencionó.