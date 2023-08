No hay desaparecidos ni masacres este sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha detenido y disminuido el índice de homicidios, pues afirmó que ya no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan los derechos humanos y no hay desaparecidos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que en gobierno pasados a los heridos en enfrentamientos con elementos de Fuerzas Armadas “los remataban, era mátalos en caliente”.

“Llegamos y detuvimos el incremento en homicidios, y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo porque no hay masacres, no se ejecuta a heridos se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos”, añadió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que en el sexenio de Felipe Calderón había un “narco Estado”, en donde había masacres, se torturaba y donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, protegía a un cartel y combatía a otros.

Reiteró que bajo ese gobierno los narcotraficantes tenían el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con las ganas de regresar

También advirtió a la oposición que por más que mantengan su guerra sucia en contra de su gobierno, se quedará con las ganas de regresar con sus políticas económicas en contra de los trabajadores.

Acusó que bajo el neoliberalismo causó muchos daños a la población, pues aseguró que a los gobiernos pasados no les importaba la gente y estaban al servicio de minorías rapaces y donde todo era “bisnes” (negocios).

Además el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como normales las expresiones en su contra durante el primer foro de los finalistas del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD), pero dijo que no abundaría porque lo pueden sancionar.

“Pero no voy a hablar, es normal, están en campaña. Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces (lo sancionen)”.

Servidores de la Nación

Al ser cuestionado sobre el apoyo a “corcholatas”, advirtió que los Servidores de la Nación no deben de meterse a apoyar a ninguno de los seis aspirantes presidenciales de Morena.

El mandatario federal manifestó que los funcionarios que trabajen en el Gobierno Federal no pueden hacer las mismas prácticas de usar el presupuesto público en elecciones, como aseguró ocurría en los gobiernos del “PRIAN”.

Acusa campaña muy exagerada contra los LTG

Además lamentó que se haya emprendido una campaña “muy exagerada” en contra de los libros de textos gratuitos (LTG) de la SEP y aseguró que personalmente él ha revisado estos libros, en los cuales afirmó que no aparece la palabra “comunismo”.

Señaló que las únicas referencias textuales de esta palabra son la que aparece en el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, que popularmente se le atribuye al poeta alemán Bertolt Brecht, y en un libro para maestros en donde se hace mención a los movimientos guerrilleros.

En conferencia de prensa, el presidente señaló que tiene “muy buen” concepto del periodista de Javier Alatorre, de TV Azteca, empresa televisora que ha cuestionado el contenido de los libros de textos gratuitos de la SEP.

Comentó que los medios de comunicación deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo y no mentir.

“¿Qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, no se miden. Es una desproporción”, comentó.

Israel Vallarta

Luego de que un juez ordenara revisar la prisión preventiva contra Israel Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco puede llevar su proceso en libertad.

Finalmente, afirmó que tiene en su “listita” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las actuaciones deshonestas en su contra.