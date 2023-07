No hay descontrol de violencia en Chiapas

En la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue contundente al señalar que en Chiapas no existe un descontrol de la violencia, pues al contrario, afirmó con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que Chiapas continúa siendo uno de los estados más seguros del país.

Desde Palacio Nacional, López Obrador mostró las gráficas respecto a Chiapas en los reportes del SESNSP, con las que se constató que en el delito de robo de transporte ocupa el lugar 22; en secuestro el 25; en homicidio doloso, el lugar 26; robo de vehículo, lugar 30; y robo a casa habitación, en el 31. Lo que indica que, gracias a las estrategias y protocolos de seguridad, la entidad está dando buenos resultados para garantizar un entorno de paz y tranquilidad.

Señala a conservadores de hipócritas y corruptos

Así también, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los conservadores son hipócritas y corruptos, dando como ejemplo el actuar de José Ángel Gurría y Felipe Calderón.

López Obrador recordó que en 1994, cuando José Ángel Gurría tenía apenas 43 años de edad, éste se jubiló tras haber sido titular de la Nacional Financiera (Nafin) y a la fecha ha obtenido un monto por alrededor de 23 millones de pesos.

A la par, el propio mandatario también acusó que cuando Felipe Calderón llegó como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicas (Banobras), se benefició al aprobarse él mismo un crédito para vivienda.

En el caso de Gurría, al que llama “el Ángel de la Dependencia” por su posición neoliberal, el Ejecutivo federal planteó que el problema principal no es que se haya jubilado a corta edad y con una millonaria suma, sino que en 1998, cuando era secretario de Hacienda del entonces presidente Ernesto Zedillo, se aprobó el mayor endeudamiento para los contribuyentes: el Fobaproa.

“Ahora es el coordinador del bloque conservador para elaborar el plan de desarrollo de la derecha. El problema de Gurría no solo es lo de su pensión, el problema de él es que era secretario de Hacienda hace 25 años, cuando aprobaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública,” expresó categórico.

Lamenta muerte de niña El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y se castigará a los responsables por la muerte de una niña de seis años que quedó prensada por una falla de un elevador en el hospital general del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros no actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber ‘chivos expiatorios’”, mencionó.