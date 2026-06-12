No hay detenidos por aseguramiento en autobús

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ningún estudiante de la normal rural de Ayotzinapa fue detenido, derivado del decomiso de artefactos explosivos realizado el pasado 8 de junio por la policía capitalina.

Sin embargo, señaló que la FGR abrió una carpeta de investigación por el decomiso.

El pasado 8 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina confirmó que tras la revisión que realizaban, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a unidades donde viajaban los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos, se detectaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera.

Cerca de las 12:20 horas, elementos especializados de la SSC realizaron una inspección al interior de una de las unidades retenidas en la plaza de cobro número uno Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca.