No hay excusa para que ataquen a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista al medio estadounidense Newsweek publicada ayer martes que Washington no tiene “excusa” para justificar una agresión militar contra su país, que no es ninguna amenaza para Estados Unidos.

“No hay pretexto, no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar”, manifestó el presidente cubano.

La retórica del gobierno estadounidense, donde el presidente Donald Trump llegó a hablar de “tomar” Cuba, es diametralmente opuesta a lo que las autoridades de la isla han propuesto en sus contactos con representantes de Washington, agregó Díaz-Canel.

El gobierno cubano persigue una solución diplomática “que nos aleje de una confrontación”, prosiguió el presidente, quien dijo que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen.

“Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó recordando el concepto de guerra de todo el pueblo.