No hay extranjeros afectados por caso “El Mencho”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada tras los hechos violentos por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Mediante un comunicado, la Cancillería explicó que se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera.

Reconocimiento

Además, detalló que sostiene contacto con las representaciones acreditadas en México y agradeció las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia las fuerzas de seguridad.

Añadió que las representaciones en el exterior han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

Seguridad

“En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”, dijo.