No hay forma de que entren a Venezuela, asegura Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que “no hay forma” de que una fuerza extranjera invada Venezuela, en medio de las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante izquierdista ve como una “amenaza” a su país.

“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”, dijo Maduro en un acto oficial con militares. “Hoy estamos más preparados que ayer, y tenemos más apoyo internacional que nunca antes”, siguió. “A cada amenaza, una respuesta”.

La operación coincide, además, con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro, y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

Llama a jornada de alistamiento en la milicia

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo Maduro en un acto con militares.

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

El mandatario dijo que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

Bautizada como bolivariana por Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. “¡Chávez vive!” es hoy su saludo oficial.

“Dudar es traición”, se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de “operaciones especiales revolucionarias” y presentaron un simulacro ante Maduro.