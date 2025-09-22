No hay indicios de que B King haya tocado en Sonora

La Fiscalía de Sonora emitió un comunicado para informar que no hay indicios de que el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, hayan desparecido en esta entidad, como ha publicado en redes sociales el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, publicó en sus redes sociales.

Agregó: “Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora emitió una información aclaratoria, diciendo que no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna, indicó.