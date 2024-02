No hay nada que temer: AMLO

A dos días que arranque las campañas electorales no hay nada que temer porque tanto en lo económico, lo político y lo internacional, porque no hay riesgo de crisis y no hay una fuerza que busque desestabilizar al país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay libertades, seguirán habiendo libertades, no hay problema de nada, puede que se caliente un poco más, porque ya vendrá la primavera; en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, en lo económico no hay ningún riesgo de crisis, ninguno.

“Una cosa que me preocupaba era que se descontrolara la inflación, porque le pega más a los pobres, pero se ha controlado”.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó que en el terreno político no pasa nada porque no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país.

“Además porque hay la suficiente unidad en el pueblo, no existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está en favor y la mitad está en contra, pero afortunadamente no está así”.

El presidente afirmó que la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia, que continúe la paz.

Señaló que el ámbito internacional tampoco habrá problemas, nada más el “cuartel que pone el gobernador de Texas, Greg Abbott, frente a Piedras Negras, Coahuila, es lo único”.

Garantiza elecciones libres y limpias

Además, las elecciones de junio próximo serán libres y limpias, porque de parte del Estado ya se acabaron las “tracaladas”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró su compromiso de no meter las manos en las campañas electorales que inician este 1 de marzo.

“Nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos, libremente, elecciones libres y limpias, como nunca en la historia de México; a lo mejor en 1911 en la elección del presidente Madero, porque en la nuestra del 18 se metieron, hubo guerra sucia y se metieron para ver cómo nos cerraban el paso”, dijo.

Así también, lamentó este martes el asesinato de los candidatos de Morena y del PAN a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal confirmó los homicidios.

“Es cierto, asesinaron a dos candidatos, uno de Morena y uno del PAN, lamentablemente”, indicó en el salón Tesorería.

Veda electoral

Por otra parte, anunció que ante la veda por las campañas del proceso electoral, recorrerá todo el país para supervisar obras que están en proceso -como trenes, puentes, caminos y hospitales-, pero aclaró que estas no serán públicas sino privadas.

Finalmente, aseguró que en México, a siete meses de que termine su gobierno, no hay ningún motivo de preocupación en nada y “el país va muy bien”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que si hubiera algún motivo de preocupación se notaría en la fluctuación de la moneda, en fuga de capitales.