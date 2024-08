No hay piso parejo en cobertura sobre fractura de partidos

En la Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los medios de comunicación no le están dando la cobertura correcta a las fracturas que hay en los partidos de oposición.

En ese sentido, el mandatario federal destacó que mientras que han puesto el foco en las diferencias que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, tiene con varios de sus correligionarios; pocos hablan de las confrontaciones que se están dando en Partido Acción Nacional (PAN).

En torno a que la actual Legislatura federal no pudo desahogar la solicitud de desafuero contra Alito Moreno, el Ejecutivo se pronunció.

“En eso ya no me quiero meter mucho, no, no, después me echan la culpa a mí de todo. ¿Cómo le dicen al señor Moreno? ¿ ‘Alito’? sino (ahora) le llaman ‘amlito’ ¡no! no meternos en eso. Respetar, tienen sus diferencias internas los partidos. También en eso no hay parejura, porque están peleando los del PAN igual o más, pero ahí no dicen mucho”.

Y en medio del debate a la reforma al Poder Judicial, el presidente acusó que pese a que deberían ser los guardianes de la legalidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son “los más tenaces violadores a la Constitución”.

Reprochó que los ministros de la SCJN, a excepción de la ministra Lenia Batres, ganan cuatro veces más que lo que percibe él, violando el artículo 127, y tienen mansiones en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Da “remedio y eltrapito” al INE

Por otra parte, López Obrador le dio “el remedio y el trapito” a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que dijo que sería muy costosos hacer una elección para los jueces, magistrados y ministros, “que el Poder Judicial aporte la mitad de sus fideicomisos”.

Esto, luego de que la consejera presidenta del INE dijo que elegir a los integrantes del Poder Judicial costaría lo mismo que una elección presidencial, unos nueve mil millones de pesos.

“Que aporte el Poder Judicial la mitad que tiene guardado en los fideicomisos y con eso alcanza”.

en otro tema, informó que México no participará en la reunión extraordinaria de este miércoles que convocó la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se abordará el proceso electoral de Venezuela, pues acusó al organismo de tener una “actitud de parcialidad”.

López Obrador acusó que antes de conocer el resultado de la elección presidencial de Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya había reconocido a unos de los candidatos “sin pruebas de nada”.