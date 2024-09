El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la Mesa Directiva recibió la mañana de este miércoles 4 de septiembre la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial, por lo que de inmediato procedió a turnarla a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

El senador morenista anticipó que se respetarán los tiempos del procedimiento legislativo, por lo que se prevé que el próximo martes, una vez dictaminada y aprobada en comisiones unidas, se le dé la primera lectura en el Pleno y en la sesión del miércoles se discuta y vote.

“Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo”.