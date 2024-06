No hay prueba de participación del Ejército en caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el día de hoy, y pese que le ha “buscado por todo”, no tiene pruebas de la participación de Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, pero afirmó que si se presentan pruebas, su gobierno actuaría.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador recordó que se ofrece seguridad, recompensas y amnistía para quien entregue información sobre este caso.

“Si se demuestra que en efecto fueron, teniendo la pruebas se actúa, pero hasta hoy no tengo una prueba de que haya sido los militares. Así, y le he buscado por todo, y yo tengo toda la información, soy el presidente de México”, declaró.

En Palacio Nacional, afirmó que en caso de que haya información en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se entregaría, pues manifestó que “no hay nada qué ocultar”.

Además, López Obrador informó que tiene un “reporte personal” sobre el Caso Ayotzinapa, para entregárselo a los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Mencionó: “Estoy haciendo un reporte personal que le voy a entregar a los padres de los 43, a todos, creo que el 3 de julio porque quiero aclarar muchas cosas”.

Dijo que “se enmarañó mucho el asunto” por “los intereses (…) Lo que estoy haciendo es clarificarlo”.

Se congratula por el compromiso de CS con la GN

Así también, el mandatario nacional destacó la importancia de que su sucesora anticipara que entre las primeras acciones de su gobierno será concretar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció que en su administración no pudo realizar dicha gestión por la obstinación del bloque conservador de impedir que se aprobaran las reformas constitucionales que promovía su gobierno.

Felicita a Sheinbaum en su cumpleaños 62

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, por su cumpleaños 62.

López Obrador aseguró que le consta que la mayoría del pueblo mexicano está “muy feliz” y que hay “una felicidad que contagia” en todos lados del país.

“Felicidades, Claudia, muchas felicidades. Estamos muy contentos y me consta de que la mayoría del pueblo de México está muy feliz, hay una felicidad que contagia, en todos lados”.

Niega persecución contra Loret de Mola

Y ante una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el periodista Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, el periodista Víctor Trujillo y Latinus, el presidente negó una “persecución”.

“¡Falso!”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes.

“Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola, si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados”, expresó el presidente.

“Nosotros no investigamos a nadie, a nadie. No hay censura para nadie, que no nos agarre a nosotros de excusa, de pretexto”, agregó al otra vez atribuirle al columnista de El Universal supuestas propiedades.

Y al ser cuestionado sobre que opina del próximo debate entre Joe Biden y Donald Trump este 27 de junio, rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió “que no vayan a sacar lo de los migrantes porque les voy a probar cómo está”.

Aseguró que México ha trabajado para reducir la migración en la frontera con Estados Unidos.

“Ahora también, porque como viene pasado mañana el debate, que no vayan a sacar lo de los migrantes porque les voy a probar cómo está, lo que se ha logrado reducir, y la mitad de la disminución es porque el presidente Biden abrió una puerta legal que no había.

“Se pueden hacer trámites y se puede llegar legalmente a Estados Unidos”, dijo López Obrador.

Así también, el presidente respondió a Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado con Donald Trump, luego de que criticó que las reformas propuestas por el titular del Ejecutivo, incluida la del Poder Judicial, serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones con Estados Unidos.

“Es natural que él opine eso”, dijo López Obrador.

“Respetamos su punto de vista, no lo compartimos. Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Para que todos los mexicanos tengan la información: van a haber elecciones en noviembre y está la campaña”, dijo el presidente.