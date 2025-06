No hay pruebas de lavado de dinero en bancos: Sheinbaum

Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.

Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero. Informó que hace unas algunas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EE. UU., ante lo cual se solicitó más detalles, ya que solo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

Presenta los Polos de Bienestar

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los Polos de Bienestar, como parte del Plan México, para fortalecer la inversiones nacionales y extranjeras.

Destacó las zonas donde hay desarrollo industrial y estos Polos para tener inversión de empresas manufactureras o de servicios.

Los Polos de Bienestar, destacó, tienen el objetivo de cumplir con condiciones ambientales, de energía e infraestructura, entre otros.

Al Salón Tesorería de Palacio Nacional asistieron gobernadores de Morena, así como las panistas Libia García Muños Ledo, de Guanajuato, y Maru Campos, de Chihuahua.

Con el objetivo de impulsar los Polos del Desarrollo Económico para el Bienestar, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en coordinación con gobernadores del país, en una primera etapa van por 15 polos con los que se estima la generación de 300 mil empleos y una inversión de 1.5 del PIB en esta administración.

Así también, la mandataria les propuso a gobernadores del país donde se instalarán los Polos del Bienestar que no haya trámites o que se hagan rápido, entre ellos los de impacto ambiental, para la instalación de empresas.

Antes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los gobernadores, donde se van a construir 15 Polos del Bienestar, tendrán que estar en coordinación con la federación ya que serán ellos los que lanzarán las licitaciones para la instalación de empresas.

Responde a Comité de la ONU por desapariciones forzadas

Y luego de que el Comité de la ONU señaló a México por desapariciones forzadas, lo que rechazó el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabaja con ellos.

“Está trabajando la secretaria de Gobernación a través de la subsecretaria de Derechos Humanos”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas.

Así también, la mandataria aseguró que México pagará sus cuotas, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalara una deuda.

Sheinbaum Pardo afirmó que “de ninguna manera” México está fuera de la ONU.

“Si no hemos pagado, se va a pagar si acaso hubo algún retraso ahí en algún pago”, aseguró la titular del Ejecutivo federal.

Refirió que los pagos a la ONU se van cumpliendo de manera calendarizada “como se ha hecho siempre”, y hasta el 16 de junio hay 189 millones de pesos que se han pagado.