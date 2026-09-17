No hay soberanía sin valores, dice Morales

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), expresó que no hay soberanía sin valores, además que refrendó defenderla como a la patria, soberanía, independencia e integridad territorial.

Durante el Desfile Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el zócalo capitalino, el almirante Morales Ángeles destacó que la Semar se adecua con nueva tecnología.

“Asumimos con la responsabilidad moral, profesional y ética de dar la vida por la continuidad del Estado mexicano. Participamos en los rumbos trazados junto a nuestro pueblo, pero nuestra vocación en la carrera de las armas nos lleva más allá, no como un deber impuesto, sino como la convicción necesaria que nos permite navegar por la ruta correcta en favor de los demás”.

“Actuamos para servir y para proteger los intereses supremos de la patria, su soberanía, su independencia, su integridad territorial y su capacidad para tomar sus propias decisiones”, dijo al reconocer a los héroes y heroínas de la patria.

Evolución

Mencionó que “una nueva arquitectura institucional” marcó el inicio de una evolución necesaria: “Era una promesa pendiente, la cual fortalece nuestra razón de ser, una razón de ser que tiene nombre: México. Es por México que asumimos el deber de defender su soberanía, proteger a su gente y servir a la nación”.

El almirante externó que es por México que se han fortalecido las capacidades y enfrentamos los desafíos.

“Porque evolucionar significa tener la firmeza y la convicción para convertir nuestra historia en fuerza, nuestro presente en acción y nuestro futuro en compromiso. También hemos dado un paso decisivo en nuestra historia, evolucionamos nuestro concepto operacional, transformamos la manera en que concebimos y desarrollamos nuestras operaciones para actuar con mayor precisión y responder con oportunidad ante los nuevos desafíos”.