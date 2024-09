No hubo coordinación, considera Sheinbaum

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró que no hubo coordinación con el país vecino, y que aún no se ha acabado de explicar la detención de los capos, Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso todo indica que no hubo coordinación, sino que hubo una actuación a partir incluso de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro”, aseguró.

En entrevista al arribar a su casa de transición, Sheinbaum Pardo señaló que no se puede aceptar que “nunca” es que no haya coordinación y colaboración. Y añadió que al gobierno lo que le importa es que haya construcción de la paz, y que no haya violencia.

“Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser es que no haya colaboración”, destacó.

Sobre la preocupación de organismos de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no deben preocuparse ya que “no significa militarización”, y las decisiones las toma la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

“No tiene por qué preocuparse. Se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil”, destacó.

Respecto a la presunta salida de Rogelio Ramírez de O, secretario de Hacienda y Crédito Público, de su gabinete, la morenista desmintió el caso ya que sigue en su equipo.