No hubo jóvenes en marcha de Generación Z

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que no hubo presencia de jóvenes en la marcha de la “supuesta” Generación Z, realizada el pasado sábado en la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad en el país, pues acusó que asistieron “los mismos de siempre” de la oposición.

Consideró que aunque 17 mil personas es “un número importante”, no era equiparable a la afluencia de movilizaciones del oficialismo, ya que de acuerdo con cifras de la dirigente morenista, acudieron más de un millón 200 mil ciudadanos en una marcha encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al menos medio millón durante el Primer Informe de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Había millones, pero de bots”: Alcalde

La líder guinda expresó que “había millones, pero de bots. ¿Qué es lo que está habiendo? Mucho dinero, millones de pesos de personas que no quieren pagar impuestos y les gustaría que le fuera mal al gobierno para regresar al poder ellos, a volver a que no se les cobren impuestos y ellos manden”.

Según Alcalde, quedó demostrado que hay una “inversión millonaria” en bots para manipular la información, así como un presunto pago de influencers que, aunque nunca se dedicaban a hablar de política, “un día de la nada” se enfocaron en atacar al gobierno federal y a Sheinbaum Pardo.

Al participar en una asamblea de Morena en Coyoacán, la líder de Morena advirtió, por tanto, que la “derecha internacional está en México”.

Entre los asistentes políticos, destacó la presencia de Fernando Belaunzaran, “de la oposición evidente”; Guadalupe Acosta Naranjo, quien dijo que “de joven no tiene nada”; Pedro Ferriz y Emilio Álvarez Icaza, personajes que, acusó, “han estado en contra de la transformación”.