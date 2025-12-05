No hubo una orden de “matarlos a todos”

Un almirante de la Marina de Estados Unidos informó a legisladores que no hubo una orden de “matar a todos” por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras el Congreso examina el bombardeo contra un presunto barco de drogas en aguas internacionales cerca de Venezuela.

El almirante Frank “Mitch” Bradley “fue muy claro en que no recibió tal orden, de no dar cuartel o de matar a todos. Se le dio una orden que, por supuesto, estaba escrita con gran detalle”, dijo el senador Tom Cotton, quien preside la Comisión de Inteligencia del Senado, al salir de una sesión informativa clasificada.

Cotton defendió el ataque, pero un demócrata que también fue informado dijo que, aunque no hubo una orden de “matar a todos” de Hegseth, seguía profundamente preocupado por el video del segundo ataque.

Bradley estuvo acompañado en el Capitolio por el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, para sesiones que llegaron en un momento potencialmente crucial en la investigación legislativa en curso sobre cómo Hegseth manejó la operación militar en aguas internacionales cerca de Venezuela. Hay crecientes preguntas sobre si el ataque violó la ley.

Los legisladores buscan un informe completo de los ataques después de que The Washington Post informó que Bradley ordenó el 2 de septiembre atacar a dos sobrevivientes para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales dicen que el ataque constituye un crimen si los sobrevivientes fueron el objetivo, y los legisladores de ambos lados del pasillo exigen rendición de cuentas.

Entre los asistentes a la audiencia estaban los líderes de las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, y de la Comisión de Inteligencia en cada cámara. La mayoría de los legisladores declinaron hacer comentarios al salir.

El Congreso busca respuestas a preguntas como qué órdenes dio Hegseth respecto de las operaciones y cuál fue el razonamiento para el segundo ataque.

Los demócratas también exigen que la administración del presidente Donald Trump publique el video completo del ataque del 2 de septiembre, así como los registros escritos de las órdenes y cualquier directiva de Hegseth. Aunque los republicanos, que controlan las comisiones de seguridad nacional, no han solicitado públicamente esos documentos.