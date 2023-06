No intervendré en elección interna: López Obrador

Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no inclinará la balanza a favor de ninguno de los que buscarán ser el abanderado o abanderada de Morena a la Presidencia de la República.

Al ser cuestionado sobre la cena que tuvo la noche del lunes con sus correligionarios, entre ellos las llamadas cuatro “corcholatas”, la dirigencia de Morena y los gobernadores emanados del movimiento, López Obrador señaló que el mensaje fue de unidad, aunque intentó no dar muchos detalles al respecto.

“Hablamos en general de mantenernos unidos. He hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie y no enviaré señales, en lo que tendrá que venir [para 2024]. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición”, apuntó.

El lunes, en el restaurante El Mayor, el jefe del Ejecutivo se encontró en privado con los 21 mandatarios estatales de Morena. En especial con la virtual triunfadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez, con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y la secretaria general Citlalli Hernández.

En el encuentro estuvieron, además, los cuatro aspirantes más visibles de Morena a la candidatura presidencial: el senador Ricardo Monreal, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso, los invité a cenar, aunque pagamos todos. Para hacerlo después de las ocho de la noche, no aquí [en Palacio Nacional], sino en un restaurante cerca del Templo Mayor, un café y restaurante de la librería Porrúa”.

El mandatario mencionó que el cónclave tenía dos objetivos. El primero fue felicitar a la maestra Delfina Gómez por el histórico triunfo en Estado de México, tras casi 100 años de gobiernos priistas. “Estábamos muy contentos, con ella, presente”.

Y el segundo objetivo de la reunión —dijo— fue “para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero, pues, ya no puedo hablar más sobre el tema”.

“He hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie, en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición” —refirió nuevamente el presidente.

Finalmente, dijo que “esas lacras” de la política (tapados, dedazo e imposición) se irán al mástil más alto de los barcos a donde mandan a los marinos que se portan mal: “¡Al carajo!”.