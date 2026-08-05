No le llamen Andy al hijo de AMLO, pide vocero

Al señalar que llamar “Andy” a Andrés Manuel López Beltrán es una estrategia de “ataque” nacional contra uno de sus mejores cuadros y que se ha retomado en Tabasco, Morena salió en defensa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego que, durante la presentación de la alianza “Juntos x Tabasco”, conformada por PRD, PRI, Somos MX y la Unión Democrática por Tabasco, el líder de esta última, Humberto de los Santos Bertruy, acusara a López Beltrán de ser un “violador de la ley electoral” por realizar recorridos por diversos municipios del Distrito 06 Federal.

En rueda de prensa, el vocero de Morena, Roberto Romero del Valle, aclaró que dichas actividades corresponden al trabajo ordinario de organización interna del partido, ya que actualmente no se vive ningún proceso de elección federal ni local.

“Y también vemos, lo quiero dejar muy claro, una estrategia nacional y estatal en contra de un cuadro nacional de nosotros que es ‘Andy’, así como lo han querido denominar, pero tiene su nombre y apellido. Y lo han querido y es una estrategia nacional que traen contra él”, apuntó.