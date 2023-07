No les alcanza ni para crear su propio método

El ex gobernador de Tabasco lanzó fuertes críticas contra ambos partidos. Cortesía

Desde Tijuana, Baja California, Adán Augusto López Hernández, aspirante a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, criticó a la oposición a quien no le alcanza, dijo, “la imaginación ni para crear su propio método para elegir candidato”.

López Hernandez expresó que “la imaginación no les alcanza para diseñar un proceso para seleccionar a su candidato, como era el partido del PRD, ahora ya no es ni de masas ni de maíz, ya está apunto de desaparecer, y el PRI corre el riesgo de no conservar el registro”.

En el marco de los trabajos, giras y asambleas que realiza en la ciudad de Tijuana en busca de la candidatura presidencial, el ex gobernador de Tabasco lanzó fuertes críticas contra ambos partidos al ser cuestionado sobre la situación política de ambos.

Muy cerca del muro de metal que divide a México y Estados Unidos, expuso que es claro que ambos partidos tienen una caída importante en la preferencia de los ciudadanos y reiteró que es evidente que no les alcanza la imaginación ni para crear su propio método para elegir candidato.

En Tijuana se reunió con familias de migrantes, reconoció el trabajo y esfuerzo que sostienen y engrandecen a México y Estados Unidos.

Asimismo, pidió construir puentes, no muros, para ofrecer ayuda y protección a los trabajadores quienes jamás deben ser perseguidos por buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.