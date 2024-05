“¡No les voy a defraudar!”: Claudia Sheinbaum

Durante su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, la candidata presidencial por la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de junio “una vez más vamos a hacer historia” y prometió que no va defraudar a quienes le han mostrado su apoyo.

“Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: ¡Del Zócalo a la victoria! (...) gracias, gracias y gracias por tanto”, añadió que 3 millones de personas se reunieron en asambleas en los 32 estados del país y han recorrido 110 mil kilómetros.

“El amor que he recibido me compromete aún más, y les digo que no les voy a defraudar”, aseguró la candidata presidencial.

Sheinbaum añadió que después de 36 años se terminó el modelo del neoliberalismo, ya que se demostró que es errónea su visión de que todo es mercancía, y que el pueblo de México no quiere regresar al pasado donde hubo fraudes, compra de votos, y guerra.

En ese sentido, Sheinbaum destacó que ahora México ha cambiado en estos seis años con el “humanismo mexicano dando justicia social al que menos tiene”.

“Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y de la patria. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo con ustedes a ser una buena Presidenta, que esté a la altura de la generosidad y de la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo”, anunció.

Sheinbaum señaló que el proyecto de la cuarta transformación defiende la democracia, esto al señalar que la oposición lo ha querido poner en duda, pero aclaró que la democracia es bandera de la cuarta transformación.

„Es importante decirle a México y al mundo que la democracia se fortalece con el proyecto de la transformación”, y criticó que la derecha presuntamente defiende la verdad, pero que no es así.

Sheinbaum mencionó que, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto los cimientos de la transformación, pero que hoy convoca para el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.

Visito 31 estados

En su último evento de campaña, Claudia Sheinbaum informó que visitó los 31 estados de la República y la Ciudad de México hasta en cinco ocasiones y recorrió más de 110 mil kilómetros en los que fue testigo del ánimo de las y los mexicanos para que continúe la Cuarta Transformación.

Resumió en 20 puntos los ejes más importantes de su Programa de Gobierno 2024-2030, que resultó de las 100 propuestas que presentó en su arranque de campaña y se alimentó de los proyectos que emergieron de los 400 foros de los Diálogos por la Transformación, en los que participaron especialistas y la sociedad civil en general.

Corcholatas arropan a Claudia

Además, llegaron las denominadas corcholatas presidenciales: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña.

“Hasta el día de la toma de posesión el 1 de octubre, nos dedicaremos a elaborar el plan de nación 2024”, dijo Claudia Sheinbaum.

Así como la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y los candidatos al Senado de la República Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

También se dieron cita los y las candidatas a gubernaturas de los ocho estados que se disputan este 2 de junio: Eduardo Ramírez por Chiapas, Alejandro Armenta Mier por Puebla, Claudia Delgadillo por Jalisco, Rocío Nahle por Veracruz, Alma Alcaraz por Guanajuato, Javier May Rodríguez por Tabasco, Margarita González por Morelos