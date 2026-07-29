No me importa el T-MEC, dice Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “no me importa el T-MEC” y que son México y Canadá los que “necesitan” a Estados Unidos, pero que su país no los necesita.

En declaraciones a Fox News, fue preguntado acerca de si va por renovar el T-MEC. “No me importa”, dijo Trump. “Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente”, añadió.

El mandatario estadounidense afirmó que “México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”.

No es la primera vez que Trump expresa su rechazo hacia el T-MEC. En junio, señaló que “preferiría no tener el T-MEC, pero estoy abierto a hacerlo”.

Este lunes, Trump defendió su política arancelaria, a la que atribuyó que las automotrices están trasladando plantas de México a Estados Unidos.

“Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Toyota, Hyundai y otras están reubicando la producción de nuevo en Estados Unidos”, afirmó Trump en Michigan.

Estados Unidos rechazó renovar por 16 años el T-MEC, como querían México y Canadá. En vez de ello, habrá revisiones anuales hasta 2036.