El periodista Manuel López San Martín, quien fue designado como uno de los moderadores del debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril, afirmó que se mantiene firme, luego de que Morena y sus aliados pidieran su remoción tras unos comentarios que hizo sobre el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“No me voy a bajar y el 7 de abril seré uno de los moderadores del primer debate presidencial, a menos que me avisen lo contrario”, aseguró.

En entrevista, López San Martín dijo que la decisión de que participe como moderador “fue tomada por unanimidad por los 11 consejeros y consejeras del INE, y a menos que los y las consejeros cambien su decisión, está ahí nuestro compromiso”.

Señaló que sigue firme porque “me parece que lo que yo dije sobre Hugo López-Gatell, que no es ninguna novedad, lo han dicho muchos otros también, nada tiene que ver con el proceso electoral 2024. Me sorprende que una crítica a quien no es jugador ni forma parte de uno de los equipos desemboque esta solicitud de esta 4T”.