No necesitamos que nos juzguen desde afuera: Sheinbaum

Luego de que el mandatario Donald Trump pidió a México investigar y procesar a funcionarios corruptos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no necesitamos que nos juzguen desde afuera”.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe hacer su trabajo contra las drogas, y aseguró que en México se actúa contra funcionarios cuando se demuestra que están vinculados con actos ilícitos.

La presidenta sostuvo que México es un país independiente y soberano, por lo que las decisiones sobre los asuntos nacionales corresponden al Gobierno de México y a su población, no a Estados Unidos ni a ningún otro país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria rechazó planteamientos que impliquen una intervención extranjera en territorio mexicano y señaló que la relación bilateral debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto a la soberanía.

Avanza programa carretero

En otro tema, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó los avances del programa de infraestructura carretera, dividido en caminos prioritarios, puentes y distribuidores viales, autopistas y caminos artesanales.

El funcionario informó que el programa de caminos prioritarios contempla 3 mil 161 kilómetros, con una inversión de 154 mil 616 millones de pesos, además de obras de conectividad destinadas a mejorar el traslado de personas y mercancías en distintas regiones del país.

La estrategia incluye también la construcción y modernización de puentes, distribuidores y autopistas, así como la continuidad de los caminos artesanales, realizados principalmente en comunidades y municipios que requieren mejorar su comunicación terrestre.

Simulacro Nacional, 19 de septiembre

Durante la conferencia, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó además sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El ejercicio tendrá diferentes hipótesis sísmicas de acuerdo con las regiones del país y permitirá evaluar los protocolos de actuación y coordinación de autoridades y población.

Como parte del simulacro se activará el sistema de alertamiento a través de teléfonos celulares. Posteriormente se instalará el Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación del ejercicio y establecer comunicación con las entidades federativas.

Previamente, a las 7:19 horas, se realizará el izamiento de la Bandera Nacional en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017.

Adversarios piensan que mujer no puede gobernar

Además, la mandataria aseguró que sus adversarios lanzan comentarios hacia ella y expresan que las mujeres no pueden gobernar, además de todavía tener posturas discriminatorias y alegrarse de la conquista española en México.

“Habrá algunas personas que sigan pensando una visión machista y muchos de nuestros adversarios utilizan eso como ‘la presidenta no gobierna ella, la gobiernan’, ‘ella no decide, es un títere’; eso lo hemos escuchado muchas veces. Que en el fondo, es pensar que una mujer no puede gobernar, es lo que hay de fondo”, refirió.

Claudia Sheinbaum rechazó dichos machistas y aseguró que las niñas, niños y jóvenes del país la reconocen por haber llegado a la Presidencia, por lo que la sociedad ya cuenta con una visión distinta de las mujeres gobernantes.