No nos detendremos: Moscú ignora a Trump

Lejos de ser un tigre de papel, Rusia responde a las declaraciones de Donald Trump y sube la apuesta al afirmar que es un oso en plena forma y anuncia que su guerra en Ucrania continuará. También rechaza las acusaciones de violaciones del espacio aéreo de la OTAN como una “histeria infundada”, mientras que Berlín señala un sobrevuelo sobre un barco suyo en el Báltico.

El día después de los ataques del presidente estadounidense frente a la Asamblea General de la ONU, el Kremlin reaccionó con irritación, minimizando las amenazas del magnate a los países que compran petróleo ruso, calificándolas de una estratagema empresarial para vender petróleo estadounidense.

“Rusia no es un tigre, es un oso, y no hay osos de papel. Rusia es un oso de verdad”, replicó secamente el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, asegurando que Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica. El funcionario ruso se burló entonces del magnate, e insinuó que se había visto influenciado por su reunión con el presidente ucraniano en el Palacio de Vidrio.