No nos puso una élite en la Presidencia: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria sostuvo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular.

“Nosotros no llegamos impuestos por alguien. No nos puso una élite allí en la Presidencia como a tantos presidentes”, afirmó.

Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que, acusó, se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, además de que se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

La presidenta mencionó a exmandatarios de ese periodo y aseguró que dichas administraciones impulsaron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que, afirmó, terminó por empobrecer al país.

Recordó que en 2018 la ciudadanía optó por un cambio político con la llegada de López Obrador, hecho que, dijo, marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual comparó con momentos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

30 mil títulos agrarios entregados a mujeres

Desde la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 138 documentos agrarios a mujeres propietarias, con lo que suman más de 30 mil títulos agrarios entregados a mujeres de todo el país y la meta es llegar a 150 mil durante su sexenio, como parte de la reivindicación de los derechos agrarios de las mujeres.

“Pero uno de los derechos que parecía más difícil, es el derecho a la propiedad, parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa. Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras. ¿Quién dijo eso? ¿dónde estaba escrito? En ningún lado.

“Imagínense que ahora hasta trabajo le ha costado a Edna (Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), porque decían las mujeres ¿pero será que yo puedo ser ejidataria? ¿será que yo puedo ser comunera? Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras, tener los derechos agrarios. Y eso es lo que estamos reivindicando el día de hoy con ustedes.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo; estamos reivindicando los derechos de las mujeres, y en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, afirmó.

De los 138 documentos agrarios que se entregaron, 98 fueron constancias de vigencia de derechos, 20 transmisiones de derechos agrarios a su favor, seis certificados parcelarios, seis certificados de uso común, dos títulos de solares urbanos y seis credenciales de Órganos de Representación.

Destacó que ser la primera mujer presidenta representa una responsabilidad para reivindicar a todas las mujeres mexicanas, de la historia y de la actualidad, por lo que hizo ver la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ahora el derecho a tener una propiedad.