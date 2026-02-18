No participará Vaticano en la Junta de Paz de Trump

El Vaticano no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó el martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Al término de un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin, preguntado por los medios sobre la participación en esta iniciativa, precisó que el Vaticano declina la invitación debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba siendo evaluada en ese momento.

El cardenal indicó que, aunque “lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, para la Santa Sede existen “cuestiones que deberían ser resueltas”.

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este martes la presencia de su país, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense.

Hamas pide a Trump obligar a Israel a respetar la tregua

Hamas pidió este martes a la “Junta de Paz” promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, que presione a Israel para que detenga lo que el movimiento describió como continuas violaciones de la tregua en Gaza.

“Instamos a los miembros de la Junta a que tomen medidas serias para obligar a la ocupación israelí a detener sus violaciones en Gaza”, declaró.