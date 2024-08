“No pasa nada” con el paro de labores en el PJ: AMLO

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el paro ilegal que están llevando a cabo los integrantes del Poder Judicial Federal evitará que dejen en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

Desde Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que la suspensión de labores en el sector judicial no le importará a la mayoría de los mexicanos. “Yo les diría, con toda franqueza y también con respeto, de que hasta los va a ayudar”.

El titular del Ejecutivo Federal subrayó que la única preocupación para el país que conllevará este paro de labores en el Poder Judicial es que no se resolverá el asunto sobre el adeudo millonario con el erario público del empresario Ricardo Salinas Pliego —a quien no mencionó por su nombre— por una cifra de alrededor de 25 mil millones de pesos.

“La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí, quisiera yo le dieran curso. Pero por lo demás, no va a suceder nada, no pasa nada”.

Se dijo respetuoso del derecho a la suspensión de actividades de los trabajadores del Poder Judicial, que se ha dado porque se oponen a la reforma constitucional a ese sector propuesta por el propio mandatario.

Señaló que este paro de actividades “hasta nos va a ayudar” al manifestar de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

Pide protección para jueces

Así también, pidió a los legisladores incluir en la reforma constitucional al Poder Judicial un mecanismo de protección para juzgadores que atiendan casos relacionados con la delincuencia organizada.

“Una de las cosas que quiero recomendar, a ver si un legislador puede, hay algo que pienso que debe tener la reforma que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada”.

Acusó que la oposición a la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados y la reforma al Poder Judicial ha sido motivo de unidad del bloque conservador, de sus voceros y achichincles.

El mandatario federal aseguró que el Poder Judicial está tomado y secuestrado al servicio de una minoría rapaz y una mafia de parte de los potentados que se sienten dueños de México.

Así también, aseguró que en caso de que las autoridades electorales, por amenazas o cooptación, resuelvan una arbitrariedad en contra de Morena y aliados en el tema de la sobrerrepresentación, se quedará tranquilo porque hizo lo que pudo para reformar al Poder Judicial.

“Si pueden más los poderosos, porque son capaces de amenazar o estar cooptando a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral para que resuelvan una barbaridad violando la Constitución y las leyes, en el caso que se diera, que se diera una arbitrariedad violatoria a la Constitución, algo extremo, me quedaría tranquilo porque ya hice todo lo que pude”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 20 de agosto en Palacio Nacional.