No permitimos masacres y no torturamos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves que su gobierno no reprime, no desaparece ni tortura a nadie y no permite masacres, además de que respeta los derechos humanos.

En conferencia de prensa, al lanzarse en contra de la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, a quien señaló de declarar que había 126 mil desaparecidos y que la mayor parte de estas desapariciones fueron en el actual gobierno.

Calificó a Karla Quintana de “conservadora” y de tener un pensamiento de derecha.

Además agregó que está “completamente comprobado, con documentos, con pruebas” los datos del nuevo censo, que indica 110 mil desapariciones a mayo del presente año.

“(Karla Quintana) Se va de aquí porque desde que está en Gobernación comienza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción”, señaló.

Enviará reforma para pensión

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que quede establecido como un derecho que a partir de cumplir 65 años todos los mexicanos puedan recibir la Pensión de Adultos Mayores.

Recordó que en el artículo 4 de la Constitución garantiza la entrega de esta pensión a los 68 años, pero destacó que actualmente ya se entrega a partir de los 65.

En conferencia de prensa el mandatario federal reiteró que también en este paquete de reformas de bienestar que enviará al Congreso, se busca que también se garantice la pensión universal para personas con discapacidad.

También negó que el gobierno de México tenga un acuerdo “vergonzoso” con Israel, que le impida hacer un llamado enérgico por las acciones que ha realizado en contra de Palestina.

Supervisa avances del Tren Interurbano “El Insurgente”

Más tarde, López Obrador supervisó en el Estado de México el avance de la construcción del Tren Interurbano “El Insurgente”.

El jefe del Ejecutivo Federal estuvo acompañado por la gobernadora Delfina Gómez (Morena), quien destacó en sus redes sociales que la obra ferroviaria conectará al Estado de México con la capital de la República.ocultarmarcagua