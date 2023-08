“No pienso en ningún otro cargo que no sea la presidencia”, dice

“No pienso en ningún otro cargo que no sea la presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio”, aseguró el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si pensase en otro cargo, si no le favorece la encuesta interna de Morena.

En entrevista en Chalco, Estado de México, Ebrard Casaubon reiteró que no va a permitir que le hagan una “chicanada”, aunque también aseguró que no se va a ir a otro partido.

“Hay un grupo [en Morena] que le encantaría que me fuera. Porque nos compite, porque la gente nos apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado. Además, yo lo que estoy diciendo, te lo pueden decir un gran número de militantes de Morena. Se tiene que respetar la encuesta”, mencionó.

Marcelo Ebrard señaló que ya tendrán listos a los 350 representantes en todo el país que van a vigilar la encuesta interna de Morena, asegurando que confía en el proceso, excepto “en lo que hacen otras gentes”.

El excanciller aseguró que han querido que la gente cambie de opinión e incluso con los gobernantes, pero “no les ha alcanzado”.

“No veo que vayan a tener éxito con todas esas cosas. Ya a esta altura lo que te puedo decir: es una decisión real. (...) Entonces, lo que queremos es que la gente se le respete eso. Y bueno, afortunadamente ya está nuestro encuestador ahí. En fin, vamos a participar. Tendremos nuestros 350 representantes pronto. Y estos días, en todo el país, estamos en conexión”, destacó.

A pregunta expresa si confía en la encuesta, Marcelo aseguró que todos los compañeros confían, pero él no confía en lo que hagan otras personas.