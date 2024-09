No se avanzó “como quisiéramos” en caso normalistas

Al manifestar que “nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su compromiso para encontrar en su gobierno a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “no se avanzó como quisiéramos”, pero afirmó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá la investigación.

Al leer la carta que el martes envió a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos como parte del Segundo Reporte del Presidente sobre la desaparición de los normalistas, López Obrador aseguró que se aclararon varias cosas que no se conocían:

“Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían”.

“Nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.

Y ante los señalamientos de abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de que los militares no acatan su orden de proporcionar toda información sobre el caso, manifestó que “no me estoy chupando el dedo” y “está muy difícil que me tomen el pelo”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa matutina que se ha contado “con todo el apoyo” de las Fuerzas Armadas.

“Hemos contado con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del (Centro de Derecho Humanos) Pro, que pues no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, de que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad”.

Respalda a Sheinbaum por no invitar a rey Felipe

En otro tema, López Obrador respaldó la decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, de no invitar al rey Felipe de España a su toma de posesión el próximo 1 de octubre.

“Si ya la presidenta electa fijó postura sobre este asunto, yo la apoyo, la respaldo y creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos”, dijo López Obrador en su habitual conferencia mañanera.