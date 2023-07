No se ha logrado la pacificación del país

“Evidentemente la pacificación del país no se ha logrado, pero sí la vamos a lograr”, afirmó Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Desde Aguascalientes, aseguró que se ha sacado de contexto el discurso del presidente de la República, quien en varias ocasiones señaló que para los integrantes del crimen organizado “abrazos no balazos”.

Molesto aseguró que “yo no me imagino al compañero presidente (de México) preguntarle al secretario de las Fuerzas Armadas, ¿cuántos abrazos dieron hoy? No me imagino que le pregunte al secretario de la Marina ¿cuántos abrazos dieron? ni al titular de la Guardia Nacional”, dijo.

“Les voy a pedir que me presenten una fotografía de cuántos elementos del Ejército han visto abrazando a integrantes del crimen organizado, no hay un solo programa que mida los abrazos que las Fuerzas Armadas están dando y sí en cambio su letalidad, sus detenciones, sus decomisos, sus descensos en los índices de inseguridad”, expuso.

Luego añadió que “para acabar con este asunto, abrazos para las familias y balazos para los integrantes del crimen organizado”.

Proceso

De igual manera, apuntó que “es un proceso que se va a llevar mucho más tiempo, el compañero presidente se dio cuenta que no era posible regresar a las Fuerzas Armadas en marzo de 2024 y es algo que se va a llevar mucho mayor tiempo”, dijo.

Aseguró que el presidente López Obrador ha trabajado en su administración para combatir la inseguridad y destacó el uso de las Fuerzas Armadas en las calles.