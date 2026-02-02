No se habló del tema de Cuba con Trump: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que en la reciente llamada con el mandatario Donald Trump no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.

Esto, luego de que Trump declaró que Claudia Sheinbaum fue “muy buena” porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

“Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla”, declaró.

Durante la presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, Sheinbaum anunció que esta semana México enviará ayuda humanitaria a la isla.

“En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

“Pero estamos haciendo ya, todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres y otros insumos fundamentales”, comentó.

Informó que el tema del envío de petróleo a Cuba sí lo tocó el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en una llamada el viernes.

Insistió en que se buscará “por todas las vías diplomáticas” el envío de ayuda humanitaria porque es fundamental para la isla. “Pero mientras tanto, pues, vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”.

Inaugura obras en BC y Sonora

Sheinbaum Pardo resaltó la gira productiva que realizó este fin de semana en la que inauguró obras importantes en Baja California y Sonora e informó que, como parte del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas a cargo de la Secretaría de Marina, se contempla una inversión privada de 130 mil millones de pesos (mdp), que iniciará el primer trimestre de este año.

“Es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos fundamental, que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre de este año, es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas y con el equipo porque prácticamente ya está todo y se resolvió el tema del gasoducto”, agregó.

La jefa del Ejecutivo destacó que su gira de fin de semana fue muy productiva con las inauguraciones de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana y en febrero se aperturará la segunda etapa; del Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, el más equipado de América Latina; se presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín; la puesta en marcha de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua, reduciendo el traslado a una hora y media, así como el hundimiento del exbuque “Corrientes”, en la Bahía de San Carlos para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), como parte de una técnica ecológica y turística.

Además, recordó que este lunes se inaugurará el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente, con el que queda concluida en su totalidad esta obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México.

Respecto a la expansión del puerto de Guaymas, destacó que la construcción del Gasoducto de Hermosillo para Guaymas resuelve un problema histórico para el traslado del gas natural proveniente de Texas, adicional a la nueva Terminal de Gas Natural Licuado para exportar a Asia y generar un cabotaje que vaya hacia el sur del país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Puerto Chiapas junto con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Agregó que la modernización del Puerto de Guaymas lo convertirá en un puerto para vehículos y contenedores que ayudará al Puerto de Lázaro Cárdenas y a que la producción minera de Sonora tenga una salida a través de Grupo México.