No se niega información del descarrilamiento de tren

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que no se está negando la información del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas.

Esto, luego de que El Universal reveló que el Tren Interoceánico reservó por cinco años, hasta 2031, la información técnica de los vagones del convoy de la Línea Z Salina Cruz-Coatzacoalcos y toda copia de los reportes que tuvo con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre, al considerar que es información de seguridad nacional y compromete la continuidad operativa.

El secretario de Marina justificó que “simplemente por ley” no se puede dar la información porque está en una carpeta de investigación.

“Ha habido varias solicitudes de información, para saber incluso las grabaciones que se tuvieron durante los recorridos de los trenes. Esa información no se está negando de facto, simplemente porque está en una carpeta de investigación, la ley no nos permite proporcionarlas.

“En cuanto termine la investigación, esa investigación va a ser pública porque no nos afecta que se conozca”, dijo titular de la Secretaría de Marina, Morales Ángeles.