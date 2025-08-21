No se presenta Silvano Aureoles a su audiencia

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a la audiencia en el Reclusorio Oriente, en la que se le iban imputar los delitos de peculado y asociación delictuosa por el caso del desfalco de más de tres mil millones de pesos (mdp) en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal.

A la audiencia programada a las 10 de la mañana de ayer miércoles, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, encabezada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, solo acudió su abogado Ángel Echegaray y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Contraloría de Michoacán y Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Durante la diligencia, la jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó a Ángel Echegaray, abogado de Aureoles, por qué no estaba presente su cliente.

“Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representado”, respondió el litigante.