No se puede tener oídos sordos y ojos ciegos

El 25 de abril de cada año, se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, fecha instituida por Unicef con el objetivo de crear conciencia en las sociedades de todo el mundo sobre la imperante necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra las infancias y adolescencias.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a una persona menor de 18 años, abarcando todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que dañe o pueda dañar la salud, su desarrollo o dignidad o que pueda poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

La violencia hacia las niñas, niños y adolescentes constituye una violación a sus derechos que deja secuelas psicoemocionales de por vida.

De ahí que no se puede perder de vista que, desde la familia, la sociedad y el Estado se tiene que asumir la corresponsabilidad en torno a la protección de la infancia.

En primer término, es necesario hacer conciencia sobre el impacto negativo de la violencia en el desarrollo de las infancias y de la sociedad, a efecto de promover acciones preventivas y correctivas, al mismo tiempo que se fomente el trato respetuoso, digno, amoroso y humano.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef en una publicación conjunta denominada, Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, señalan que en América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuya consecuencia más grave es la muerte.

Los homicidios ocurren en un contexto de aumento de la violencia armada, asociada al crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y normas de género nocivas, que les exponen de manera creciente a situaciones de violencia letal.

No se puede perder de vista que las diferentes formas de violencia están interconectadas y, en muchos casos, se intensifican con el tiempo.

El aumento de maltrato en América Latina revela una crisis profunda. En los primeros 50 días de 2026, se registraron más de dos mil 400 casos, lo que significa un aumento drástico comparado con los mil 386 casos en el mismo periodo del año anterior.

El maltrato directo más frecuente incluye negligencia, violencia física, psicológica y sexual, principalmente por parte de las personas cuidadoras, no obstante, los conflictos armados y la violencia en línea cada día cobra más víctimas.

Hay que hacer lo propio desde casa e impulsar la cultura de la denuncia, porque ante el maltrato infantil no se puede tener oídos sordos y ojos ciegos.