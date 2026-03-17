No se resguardó la cabaña de El Mencho: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservar el lugar donde se llevó a cabo el operativo para detener al líder criminal Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Derivado de la operación, el narcotraficante fue abatido.

A través de un comunicado, la FGR señaló una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, por lo que evaluará la situación para determinar las acciones legales que correspondan.

El Universal pudo ingresar a las cabañas un día después del operativo y documentó altares, medicinas y una “narconómina”; es decir, una relación de pagos de todo tipo, desde autoridades locales, policías, halcones e incluso los destinados a base social, como posadas, misas y tratamientos médicos.

También se documentó correspondencia personal y mapas estratégicos de la operación del cártel en la zona.

En el escrito, la fiscalía hizo apuntes sobre los sucesos que derivaron del operativo fue detenido.

La fiscalía dijo que la detención se logró mediante un operativo de alta complejidad táctica, cuyo objetivo principal era la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el desarrollo de la operación, se registraron enfrentamientos armados por la resistencia que opusieron el propio detenido e integrantes del grupo criminal.

Mencionó que también fue necesario el traslado de los elementos que participaron para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal.

No aseguran lugar

Destaca que el “lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial, por lo que no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar de manera legal a seis inmuebles”.

No obstante, la fiscalía señala el ingreso de diversas personas a varias cabañas donde presuntamente se resguardaba “El Mencho” y donde se llevó a cabo el operativo para su detención, “hecho que derivó en señalamientos públicos sobre el hallazgo de diversos indicios relacionados con su posible actividad criminal”, en relación a la “narconómina” reportada. La FGR refiere que se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado de manera legal para otorgarla, el ingreso de diversas personas a dichos inmuebles pudo haber alterado la escena.

“En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí. Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”, destacó.