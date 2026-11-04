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NacionalNación

No será sencillo legislar sobre muerte digna

Noviembre 04 del 2026

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, aceptó este martes que no será sencillo legislar sobre la asistencia médica para morir o eutanasia en la Ciudad de México, esto Durante el foro “Derecho a decidir en el final de la vida”.

La legisladora guinda precisó que este martes arrancó en el Congreso local una de las discusiones más complejas para todas y todos, la cual había sido postergada: la muerte digna.

Destacó que esta mesa es el inicio de una serie de más mesas donde tendrán que hablar médicas, médicos, abogadas, abogados. “Al final del día, nosotras y nosotros queremos tomar las mejores decisiones, no para el Congreso de la Ciudad de México, no para los hospitales, no para los doctores, para las personas, para la gente”.

Escuchar a expertos

Recalcó que este es el momento preciso en que debemos abrir la discusión “y nosotros estaremos atentos a la escucha. No somos expertos y hay que asumirlo. Los expertos están aquí sentados y lo queremos hacer de la mano con todas y todos ustedes”.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Valeria Cruz, subrayó que harán todo lo posible para aprobar una ley que garantice una muerte digna.

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