No será sencillo legislar sobre muerte digna

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, aceptó este martes que no será sencillo legislar sobre la asistencia médica para morir o eutanasia en la Ciudad de México, esto Durante el foro “Derecho a decidir en el final de la vida”.

La legisladora guinda precisó que este martes arrancó en el Congreso local una de las discusiones más complejas para todas y todos, la cual había sido postergada: la muerte digna.

Destacó que esta mesa es el inicio de una serie de más mesas donde tendrán que hablar médicas, médicos, abogadas, abogados. “Al final del día, nosotras y nosotros queremos tomar las mejores decisiones, no para el Congreso de la Ciudad de México, no para los hospitales, no para los doctores, para las personas, para la gente”.

Escuchar a expertos

Recalcó que este es el momento preciso en que debemos abrir la discusión “y nosotros estaremos atentos a la escucha. No somos expertos y hay que asumirlo. Los expertos están aquí sentados y lo queremos hacer de la mano con todas y todos ustedes”.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Valeria Cruz, subrayó que harán todo lo posible para aprobar una ley que garantice una muerte digna.