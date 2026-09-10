No seremos nunca más colonia o neocolonia

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país nunca más volverá a ser una colonia o neocolonia, después de que su homólogo estadounidense Donald Trump publicara un mapa que mostraba a la isla como parte del territorio de Estados Unidos.

“Cuba, consciente de lo que significa haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, sabe muy bien que nunca volverá a serlo bajo ningún imperio”, afirmó el líder cubano en X, sin mencionar explícitamente la publicación que hizo el mandatario estadounidense en Truth Social.

“La sangre derramada por la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba no habrá sido derramada en vano; las defenderemos hasta el final”, agregó Díaz-Canel.

Cuba fue colonia española durante casi 400 años. En 1898, Madrid perdió el control de la isla tras la guerra hispano-estadounidense. Cuba quedó entonces bajo ocupación militar estadounidense hasta 1902, cuando se convirtió en una república independiente, aunque fuertemente dependiente de Washington.

Ese período de influencia estadounidense se prolongó hasta el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.