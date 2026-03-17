No subirá el precio de la gasolina: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que no subirá el precio de la gasolina y acusó los “gasolinazos” en los gobiernos panistas y priistas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no subiría el precio de la gasolina en términos reales.

“Solamente lo que correspondía a la inflación. Ahora, incluso, está más barato este año que lo que estaba el año pasado porque está al mismo precio; es decir, lo que se refiere a la gasolina regular”, expuso la presidenta.

“Hay que recordar los gasolinazos del último periodo de Peña Nieto, principalmente. También pasó con Calderón, pero con Peña Nieto cada mes subía la gasolina”, acusó.

Reiteró que ante la situación internacional, hay una compensación con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que esta semana puede incorporarse en el diesel y la gasolina: “Ahora, por la guerra en Medio Oriente, sobre todo en Irán, el precio del petróleo llegó a más de 100 dólares el barril”.

Aportación económica para Cuba tras llamado de AMLO

Tras el llamado que hizo el expresidente López Obrador, Sheinbaum Pardo anunció una aportación económica para Cuba, de manera personal.

La mandataria comentó que analiza cuánto dinero aportará, luego de que López Obrador diera a conocer un número de cuenta de la asociación civil Humanidad con América.

“Como presidenta, nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo porque esa es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo, como persona, ya veré si haré una aportación.

“Sí, yo creo que sí (haré una donación), sí lo voy a hacer de manera personal”, declaró sin dar un monto.

Cuenta a donar debe cumplir reglamentación

En ese sentido, la presidenta afirmó que esta cuenta bancaria deberá cumplir con la reglamentación en materia de depósitos bancarios y que “todo siempre es fiscalizado”.

“Todas las cuentas de banco, pues tienen que tener una reglamentación, igual esta. No es algo que va a ser excluidos de la regla de los depósitos, etcétera”. En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esta asociación es impulsada por escritores y periodistas.

“Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe cuánta cosa”, agregó.

Intervención territorial contra desnutrición infantil

En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo anunció una intervención territorial contra la desnutrición infantil en México.

En su conferencia mañanera, admitió que hay todavía casos de desnutrición infantil.

“Estamos trabajando en ello, con el gabinete de Salud. Todavía hay casos, lamentablemente, en nuestro país y vamos a hacer una intervención territorial porque está en ciertos lugares de nuestro país, todavía, lamentablemente, la desnutrición infantil”, señaló.

Agregó que con esta intervención se busca garantizar la alimentación de la madre y de los pequeños en la primera infancia.

Celebra la clase de futbol más grande del mundo en Zócalo

En tanto, en el marco de la Copa FIFA 2026, la presidenta celebró la clase más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participaron nueve mil 500 personas.

Indicó que “son actividades de mucha actividad comunitaria, que es lo más hermoso” .

“ Los conciertos, las clases, en fin. Es algo muy bonito que se da en la Ciudad de México, pero también en muchísimos lugares del país”, expresó.

Con la participación de nueve mil 500 personas que se reunieron en la plancha del Zócalo, este domingo la Ciudad de México obtuvo un nuevo récord Guinness, ahora por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, que tuvo lugar a 86 días de la Copa Mundial.

Ya vamos a ver mejor momento para encuentro con Trump

Referente a asunto internaciones, al asegurar que se tiene una muy buena relación con Estados Unidos, la presidenta informó que “ya vamos a ver el mejor momento” para un encuentro con Donald Trump, tras el intercambio de dichos este fin de semana.

Sheinbaum Pardo comentó que “hay momentos de desacuerdos”, pero cuando se habla de soberanía se tiene que responder.

“Hay momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio (...)”, dijo al destacar que ha tenido diversas conversaciones con Trump.

“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza”, declaró.