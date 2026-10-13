No suspenderán a maestro por “Lady Croquis”: Nahle

El caso de una madre de familia, apodada en redes sociales como “#LadyCroquis” la cual hizo un escándalo porque un profesor del municipio de Martínez de la Torre pidió a estudiantes, entre ellos a su hija, un croquis del camino de su casa a la escuela, llegó a Palacio de Gobierno de Veracruz.

“Es una injusticia”, afirmó la gobernadora Rocío Nahle García (Morena) al salir en defensa del profesor, quien no solo fue encarado por la iracunda madre de familia, sino denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal aseguró que se protegerá al maestro y garantizó que no será suspendido de sus funciones: “el maestro debe seguir trabajando por supuesto, porque él no hizo nada malo”, dejó en claro.

Y más allá del escarnio público, docenas de profesores salieron en defensa del docente y pusieron en el debate los límites de los padres de familia y las amenazas a las que ahora se enfrentan los profesores al impartir clases y abordar diversos temas.

“En este caso es una injusticia, si la mamá del niño no estaba de acuerdo con la actividad del niño es otra cosa, pero el maestro debe seguir trabajando, por supuesto porque él no hizo nada”, agregó Nahle García.

En ese sentido, hizo un exhorto respetuoso a los padres de familia para tener más responsabilidad y apoyo a las escuelas, porque insistió “a mí se me hace una injusticia que al maestro se le haya suspendido y por eso le pedí que interviniera (a la titular de educación) en el tema (…) Y le pedí a la Secretaría se meta y al maestro se tenga que restituir”, destacó.