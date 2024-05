No tenemos por qué estar financiando a MC

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó los señalamientos del líder panista Marko Cortés, sobre que están financiando al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“No tiene sentido, no tiene pruebas, no tenemos nosotros por qué estar financiando a Movimiento Ciudadano. Pero no se entienden, o sea en la mañana le piden que renuncie y en la tarde acusan que nosotros no estamos financiando, que se pongan de acuerdo”, sostuvo.

En conferencia de prensa, señaló que los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRI, Alejandro Moreno, se contradicen en sus declaraciones.

Aseguró que la petición de la coalición Fuerza y Corazón X México para que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez no tiene sentido, ya que “sirven más ahí en el PRI y el PAN, para ganar al segundo lugar”.

Marea Rosa busca engañar a la gente

Mario Delgado volvió a arremeter contra la movilización denominada Marea Rosa, acusando que buscan engañar a la gente porque revelaron su intención partidista, pese a presentarse como un movimiento de la sociedad civil.

Expuso que, en 2023, la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez registro ante el IMPI el nombre Fuerza Rosa como marca.

En los servicios solicitados para la marca enlistó reclutamiento de voluntarios y operadores políticos; difusión de publicidad de campañas políticas; servicios de publicidad y sondeos.

Sostuvo que un 89 % de las cuentas en redes sociales que están convocando a la concentración del domingo también son cuentas que atacan la campaña de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.