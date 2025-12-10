No tengo ningún temor de regresar a la cárcel: Vallarta

Cuatro meses después de que saliera de la cárcel, Israel Vallarta Cisneros, reapareció este martes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anunciar que un Tribunal Colegido de Apelación está próximo a resolver la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra su absolución del delito de secuestro.

Acompañado de familiares y amigos, Vallarta Cisneros, señalado de encabezar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, afirmó que en caso de que se revoque su libertad y pierda los recursos jurídicos a su alcance, él mismo se entregará a las autoridades para regresar a la cárcel.

Sin embargo, consideró, “sería muy difícil que en estos tiempos hicieran una chicanada, pero vamos a esperar, esperemos que no, que en esa chicanada que se quisiese intentar revocar o cambiar el sentido de esta libertad, y que si me ordenaran regresar a la cárcel créanme que yo no tengo ningún temor, se los digo con toda la convicción. Aún así, que se revocara el sentido de la sentencia yo tengo todavía otros recursos. Si fuera el caso, yo perdiera el amparo y yo tuviese que regresar a la cárcel, los invito para que me acompañen, yo me entregaría ante el juez porque no quisiera que al rato esas autoridades digan que ya me fugué o simplemente me suicidé”, señaló.

Ante la reciente llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR), Israel Vallarta afirmó que existe confianza en que se inaugure una nueva etapa institucional en la que se materialicen las palabras de su discurso inicial: “al margen de la ley, nada”.

Asimismo, señaló que él y su familia solicitarán una reunión de trabajo con Godoy Ramos, para exponerle las presuntas irregularidades en su caso que han impedido el cierre definitivo de su proceso penal.