No vamos a caer en la provocación: Claudia Sheinbaum

Ante la violencia que se registró en la marcha del 15 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México no la detiene nadie y puntualizó que su gobierno no caerá en provocaciones, por ello hizo un llamado a realizar movilizaciones pacíficas.

"No vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación. Y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente —ahora sí que como recomendación, que no me corresponde— pero la violencia no les va a ayudar, en México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas, no quiere acciones violentas.

"Entonces, nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia, para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir: a la Transformación no la detiene nadie, el pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la Transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Recordó que la Cuarta Transformación surge de un movimiento social, que marchó de manera pacífica contra las injusticias y los fraudes electorales, sin romper un solo vidrio, ya que siempre se tuvieron como referentes internacionales a Martin Luther King y Nelson Mandela.

Sostuvo que el Gobierno de México no reprime ni censura y garantiza la libertad, sobre todo, porque tiene el respaldo del pueblo y los jóvenes, a quienes se les escucha y se les otorgan becas, escuelas y trabajo.

"Caras muy conocidas" en marcha

Además, la mandataria aseguró que fue una movilización impulsada y llamó a no caer en la provocación, de igual manera aseguró que los jóvenes mexicanos no son violentos y reconoció el actuar de la policía de la Ciudad de México (CDMX).

"Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa; intelectuales, políticos, ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belaunzarán. Muchos del PAN que dijeron que iban a ir ya no fueron. (...) Muchos adultos, pocos jóvenes", expresó.

Repitió que la convocatoria fue impulsada en redes sociales con la promoción de 90 millones de pesos (mdp), con apoyo de la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego. Señaló de igual forma la cobertura que le dio TV Azteca a la protesta.

Indicó que a diferencia del 2023, cuando la Marea Rosa llenó el Zócalo, "ahora no lo llegaron a llenar".

"Claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato"

Y tras la consigna en la marcha de la "Generación Z" de una revocación de mandato, la presidenta insistió en que se va a sujetar a esta figura que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"La revocación de mandato es una consigna nuestra, quien la propuso fue el presidente López Obrador, quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución.

"Nunca vamos a ser una carga para el pueblo, nunca" , expresó la titular del Ejecutivo federal al destacar los programas de Bienestar.

Siguen pláticas con EE. UU.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno mexicano mantiene conversaciones permanentes con autoridades de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y ordenó suspender todos los servicios combinados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La mandataria confirmó que un equipo mexicano viajó a Washington para sostener una reunión con el Departamento de Transporte, en la que se expusieron los planteamientos del Gobierno de México frente a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.