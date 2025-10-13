No vamos a dejar a nadie desamparado: Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por las lluvias de los últimos días, y en donde indicó que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos a todos los damnificados.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que se atenderá la emergencia -que ha dejado hasta ahora 44 fallecidos- con los planes DN-III-E y Marina.

El Gobierno federal contabiliza hasta este domingo 44 fallecimientos por las intensas lluvias de los últimos días: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla, y uno en Querétaro.

Visita a damnificados por lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, en apoyo y atención a las personas afectadas por las lluvias, realizó un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Marina al igual que en San Luis Potosí y Querétaro, entidades que visitará este lunes 13 de octubre.

Destacó que desde el pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro, en donde se presentaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100 por ciento.

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, puntualizó.

CSP recorre Huauchinango

Por la mañana del domingo, la mandataria recorrió Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo a damnificados.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta, la jefa del Ejecutivo federal destacó que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), así como los gobiernos estatal y municipal atienden la emergencia.

La mandataria federal destacó que, actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas.

“Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y municipal. Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas”.

En este recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo también acompañada por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; así como por los titulares de Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo; y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En “La conferencia del pueblo” de este lunes, se informarán las acciones que se realizan en apoyo a la población.