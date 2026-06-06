No vamos a desalojarlos, asegura CSP a la CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó desalojar a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al asegurar que algunos grupos buscan provocar para tener la foto de la agresión.

Durante su conferencia, la mandataria afirmó que el diálogo con los docentes permanece abierto y sostuvo que ciertos participantes en las movilizaciones pretenden generar una respuesta policial que pueda ser utilizada políticamente.

“Está abierta la puerta del diálogo, y ellos lo que quieren es que haya represión. Porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación”, señaló.

Sheinbaum indicó que entre las personas que participan en algunas de las acciones de protesta hay individuos con el rostro cubierto, por lo que incluso puso en duda que todos sean maestros.

“No son todos los maestros, son algunos, algunas personas que más no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto”, expresó.

Agregó: “Lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros”, afirmó.

Reconoce a maestros en medio de protestas

Además, durante un acto público relacionado con la entrega de apoyos educativos en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta hizo un reconocimiento al magisterio nacional y destacó la labor que realizan las maestras y maestros en la formación de niñas y niños del país.

Además, defendió el carácter universal de la Beca Rita Cetina y sostuvo que todos los estudiantes merecen las mismas oportunidades, independientemente de sus condiciones económicas o familiares.

“Muchas veces me preguntan por qué no le da una beca a los que tienen mejor calificación. Yo digo que no, porque no se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que a quien llegó desayunado; hay niñas y niños que tienen algún problema en casa. Mejor todos parejitos, todos igualitos”, expresó.

Sheinbaum reiteró que la beca es universal para todos los alumnos que cursan la primaria en escuelas públicas y aprovechó para reivindicar el papel de la educación pública en México.

Anuncia inversión histórica de 190 mil mdp en Veracruz

Y desde Coatzacoalcos, la mandataria federal anunció una inversión histórica de 190 mil millones de pesos (mdp) hacia el 2030 para la recuperación y reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes en el estado, así como para obras en materia de infraestructura carretera, de agua y de salud a través del IMSS Bienestar, lo que se suma a los cerca de 79 mil mdp que se destinan a los Programas para el Bienestar en la entidad.

Sobre la recuperación de la petroquímica, puntualizó que el objetivo es que se reactive con la producción nacional de gas y condensados a través de inversión pública y de inversión mixta, bajo un esquema en el que no se cedan las concesiones al sector privado.

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las recientes apariciones públicas de distintos expresidentes del país responden a proyectos y visiones políticas diferentes.

Participación de exmandatarios

Lo anterior al ser cuestionada sobre la participación de exmandatarios en el debate nacional, una de ellas la de Andrés Manuel López Obrador.

La titular del Ejecutivo federal señaló que no puede equipararse la reciente carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con las apariciones de otros exjefes del Estado mexicano.

“Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, respondió al referirse a las intervenciones públicas de los exmandatarios.

La mandataria reiteró su agradecimiento por las expresiones contenidas en el documento del exmandatario, quien gobernó el país entre 2018 y 2024, y destacó que el texto incluye una reflexión sobre el contexto actual entre ambos países.