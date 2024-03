No vamos a heredar problemas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no heredará problemas o pendientes a quien lo va a suceder en la Presidencia; al contrario, señaló que se están sentando las bases para la transformación.

“Se está limpiando el camino hacia adelante”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa.

El presidente López Obrador dijo que no dejará pendientes y van a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de derecho.

“Va a quedar desbrozado el camino, el cómo hacerle y van a poder decir quienes me sustituyan: no es conmigo, es con la ley, ya la Constitución establece que está prohibido la condonación de impuestos”, dijo.

Destacó que uno de los cambios de su gobierno es que ahora todos pagamos impuestos.

“Antes nos tenían engañados, los que nos escuchan no sabían que los de arriba no pagaban impuestos, eso no se sabía porque era parte de las relaciones de complicidad, de las componendas que existían”, señaló.

Impuestos no se los roba el gobierno

Al manifestar que “son otros tiempos”, López Obrador aseguró que en su gobierno “no somos rateros” y que los impuestos son destinados al desarrollo del país y para apoyar a la población más pobre y necesitada.

Llamó a que se acabe con la idea de que no se paga impuestos porque “se los roban los del gobierno”.

“No, no, nosotros no somos rateros, y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada”, dijo.

López Obrador afirmó que bajo su gobierno “sí pagan los que no pagaban” en sexenios pasados y aseguró que “hay muy pocas excepciones”.

Ya solo faltan como 70 días de “cizaña y guerra sucia”

Y en otro tema, el mandatario nacional manifestó que faltan solo 70 días de “cizaña y de guerra sucia”, en referencia a las campañas presidenciales. Aseguró que avizora un porvenir de justicia para los mexicanos y está seguro de que “le va a ir muy bien al pueblo”.

Aseguró que en el proceso electoral será el pueblo quien elegirá a quien lo sustituya en la Presidencia de la República.

“Avizoro un porvenir de justicia para los mexicanos, o sea, veo que lo que tendrá que venir va ser bueno para el pueblo, si no, no estaría como estoy. Estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo, estoy seguro de eso, como lo merece el pueblo de México que es extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador, un pueblo amoroso, fraterno”.Se compara con estudiantes normalistas de AyotzinapaEl presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los estudiantes de Ayotzinapa son “fresas” en comparación con lo que él era como opositor, pero nunca apostó por la violencia.

“No soy un fifí, no vengo de arriba, vengo de abajo, tengo convicciones. Para los jóvenes les voy a mostrar porque a lo mejor ellos son ‘fresas’ en comparación de lo que yo era, sin apostar a la violencia, sino trabajando con la gente humilde, con los pobres, en asambleas, comunidad por comunidad y pueblo por pueblo”, expresó.

Tras los hechos de violencia en Chilpancingo, Guerrero, por la fuga de un policía estatal que presuntamente asesinó a un normalista, el mandatario dijo que están en su derecho de manifestarse pero les pidió que no abusen.

El presidente López Obrador leyó un fragmento de libro ¡Gracias!, en el cual aparece un reporte de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que dirigió Miguel Nazar Haro, que lo consideraba “comunistas”.

“Es un reporte de Nazar Haro, se los voy a leer para que nos vayamos entendiendo”.

Señaló que ser joven y no ser revolucionario “es una contradicción hasta biológica”.