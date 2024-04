No vamos a quitarles su pensión, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma en materia de pensiones de los trabajadores pretende defender su patrimonio. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la reforma en materia de pensiones de los trabajadores pretende defender su patrimonio, no quitárselos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más, pero todo esto ayuda, toda esta manipulación porque son muy torpes”.

López Obrador consideró que las críticas que se han vertido contra estas modificaciones obedecen a que quienes las realizan tienen intereses con los que anteriormente manejaban las Afores.

“Ese fondo que se pretende crear (para financiar la ampliación de los pagos a los trabajadores que se jubilen que ahora reciben la tercera parte de un salario) tiene varias fuentes de financiamiento”, explicó.

El Ejecutivo federal cuestionó que a pesar de que ya hay una disposición legal que obliga a las empresas que manejan las afores a devolver los fondos que no se reclaman porque “está establecido que deben entregarlo al IMSS, pero no lo hacen. Queremos que esa disposición quede establecido claramente para que una parte de los recursos que no tienen que ver con cuentas individuales, porque son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros, sean devueltas pero que que no se lo queden las Afores, que se devuelvan al gobierno para la creación de este fondo”.

López Obrador dijo que este nuevo debate permite recordar las reformas aprobadas por Ernesto Zedillo y Felipe Calderón que sí significaron una gran pérdida para los trabajadores, pues a partir de entonces un trabajador que se jubilaba con un salario de diez mil pesos cobraban solo tres mil.

Señaló que su gobierno hizo dos reformas fundamentales pero insuficientes hasta ahora. Una muy importante, por decisión propia los empresarios al darse cuenta que era una gran injusticia para los trabajadores deciden aumentar sus cuotas pagadas al IMSS para sus jubilaciones para que reciban más los trabajadores al jubilarse. Esta medida la apoyaron todos los dirigentes de las organizaciones empresariales.